Англия разгромила Хорватию 7:0: историческое поражение в Лиге наций

Английская сборная разгромила хорватов со счетом 0:7, забив все голы без ответных ударов.

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В субботу, 3 октября, хорватская футбольная команда на своем домашнем стадионе уступила английской сборной в рамках третьего тура Дивизиона A Лиги наций-2026/27.



Английская команда, возглавляемая Томасом Тухелем, разгромила хорватов на их домашнем стадионе, забив семь мячей без ответных голов.



В первом тайме английская команда забила четыре гола, авторами которых стали Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Энтони Гордон и Букайо Сака. Во втором тайме Кейн и Сака забили еще по одному голу, а последний гол в ворота хорватов забил Морган Роджерс.



Со счетом 0:7 в пользу Англии хорватская команда потерпела самое крупное поражение в своей истории.



Представляем вам видео всех голов матча между Хорватией и Англией в третьем туре Лиги наций:

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