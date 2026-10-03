Англия разгромила Хорватию 7:0: историческое поражение в Лиге наций
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В субботу, 3 октября, хорватская футбольная команда на своем домашнем стадионе уступила английской сборной в рамках третьего тура Дивизиона A Лиги наций-2026/27.
Английская команда, возглавляемая Томасом Тухелем, разгромила хорватов на их домашнем стадионе, забив семь мячей без ответных голов.
В первом тайме английская команда забила четыре гола, авторами которых стали Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Энтони Гордон и Букайо Сака. Во втором тайме Кейн и Сака забили еще по одному голу, а последний гол в ворота хорватов забил Морган Роджерс.
Со счетом 0:7 в пользу Англии хорватская команда потерпела самое крупное поражение в своей истории.
Представляем вам видео всех голов матча между Хорватией и Англией в третьем туре Лиги наций:
Хорватия - Англия - 0:7
Голы: Кейн, 8, 53, Беллингем, 21, Гордон, 39, Сака, 45, 68, Роджерс, 87
Составы команд:
Хорватия: Ливакович - Станишич (Шутало, 76), Вушкович, Гвардиол, Перишич - Модрич (Якич, 57), Ковачич - Иванович, Сучич (Пашалич, 46), Батурина (Влашич, 46) - Муса (Матанович, 46).
Англия: Пикфорд - Куанса, Конса, Гейи, Холл (Льюис-Скелли, 79) - Андерсон (Гиббс-Уайт, 79), Скотт (Гарнер, 70) - Сака, Беллингем, Гордон (Эзе, 70) - Кейн (Роджерс, 70)
Предупреждение: Ковачич.
Информация предоставлена MEGOGO.