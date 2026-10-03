Англия разгромила Хорватию в матче Лиги наций: рекордное поражение в истории хорватского футбола

Англия разгромила Хорватию со счетом 0:7, установив рекордное поражение в истории хорватского футбола.

В субботу, 3 октября, на своем домашнем поле Хорватия потерпела поражение от Англии в матче третьего тура Дивизиона A Лиги наций-2026/27.



Английская команда, возглавляемая Томасом Тухелем, разгромила хозяев со счетом 0:7.



В первом тайме англичане забили четыре гола, не оставив хорватам возможности для победы. Гарри Кейн открыл счет на восьмой минуте, забив под перекладину. Джуд Беллингем увеличил преимущество на 21-й минуте, реализовав передачу Энтони Гордона. Ближе к завершению первого тайма Гордон и Букайо Сака также оставили свои имена в списке голеадоров.



Во втором тайме Англия продолжила контролировать игру. Кейн забил свой второй гол, а затем Сака также оформил дубль. Морган Роджерс забил последний гол матча, установив рекордное поражение в истории хорватского футбола.



После трех матчей в Лиге наций Англия набрала шесть очков, в то время как у Хорватии осталось всего три.



Следующий матч группы между Испанией и Чехией пройдет позже.



Статистика матча Хорватия - Англия 3-го тура Лиги наций



Хорватия - Англия - 0:7



Голы: Кейн, 8, 53, Беллингем, 21, Гордон, 39, Сака, 45, 68, Роджерс, 87



Ожидаемые голы (xG): 1.38 - 6.14

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 12 - 19

Удары в створ: 1 - 10

Угловые: 1 - 6

Фолы: 10 - 6



Составы команд:



Хорватия: Ливакович - Станишич (Шутало, 76), Вушкович, Гвардиол, Перишич - Модрич (Якич, 57), Ковачич - Иванович, Сучич (Пашалич, 46), Батурина (Влашич, 46) - Муса (Матанович, 46).



Англия: Пикфорд - Куанса, Конса, Гейи, Холл (Льюис-Скелли, 79) - Андерсон (Гиббс-Уайт, 79), Скотт (Гарнер, 70) - Сака, Беллингем, Гордон (Эзе, 70) - Кейн (Роджерс, 70)



Предупреждение: Ковачич.