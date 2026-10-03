Левандовский обошел Роналду: новый рекорд в Лиге наций

38-летний Левандовский стал самым возрастным автором хет-трика в истории Лиги наций, превзойдя рекорд Роналду.

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Польский футболист Роберт Левандовский обновил рекорд в Лиге наций, превзойдя достижения португальца Криштиану Роналду.



Во время домашнего матча третьего тура Дивизиона B, в котором польская национальная команда одолела Румынию со счетом 6:0, Левандовский, выступающий за Чикаго Файр, забил три гола. Капитан польской команды открыл счет в матче, реализовав пенальти, и дважды поразил ворота во втором тайме.



На момент матча Левандовскому было 38 лет и 42 дня, что сделало его самым возрастным автором хет-трика в истории Лиги наций, как отмечает MisterChip.



Это достижение Левандовского превысило предыдущий рекорд, установленный Криштиану Роналду в 2019 году, когда он забил три гола в полуфинале Лиги наций против Швейцарии в возрасте 34 лет и 120 дней.



За всю свою карьеру в сборной Польши Левандовский забил 92 гола в 170 матчах и семь раз оформил хет-трик.



В текущем сезоне Лиги наций польская команда сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0), уступила Швеции (1:3), разгромила Румынию (6:0) и на данный момент занимает третье место в своей группе с четырьмя очками. Следующий матч польская команда проведет 5 октября против Боснии и Герцеговины.



Ранее сообщалось, что форвард Ливерпуля ранее покинул расположение сборной Швеции.