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Разрешение конфликта Роналду и Жезуша: встреча под эгидой Португальской футбольной федерации

Тренер Жоржи Жезуш согласился на встречу с Роналду для урегулирования конфликта, организованную Португальской футбольной федерацией.
Разрешение конфликта Роналду и Жезуша: встреча под эгидой Португальской футбольной федерации
Жоржи Жезуш / Getty Images

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Португальская футбольная федерация намерена устроить встречу между главным тренером национальной команды Жоржи Жезушем и нападающим Криштиану Роналду, чтобы разрешить их конфликт.

По данным A Bola, 72-летний тренер команды уже дал согласие на встречу с Роналду, которую федерация организует с целью урегулирования спорного момента в команде.

Португальская футбольная федерация поддерживает контакт с представителями Роналду и в настоящий момент ожидает ответа от самого футболиста. В федерации высказывают надежду, что благодаря общению удастся найти решение проблемы и убедить Роналду продолжить выступления за национальную команду.

Отметим, что ранее Роналду покинул тренировочный лагерь сборной Португалии из-за разногласий с главным тренером и недовольства своим игровым временем, что породило слухи о возможном окончании его международной карьеры.

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