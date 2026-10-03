Разрешение конфликта Роналду и Жезуша: встреча под эгидой Португальской футбольной федерации

Тренер Жоржи Жезуш согласился на встречу с Роналду для урегулирования конфликта, организованную Португальской футбольной федерацией.

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Португальская футбольная федерация намерена устроить встречу между главным тренером национальной команды Жоржи Жезушем и нападающим Криштиану Роналду, чтобы разрешить их конфликт.



По данным A Bola, 72-летний тренер команды уже дал согласие на встречу с Роналду, которую федерация организует с целью урегулирования спорного момента в команде.



Португальская футбольная федерация поддерживает контакт с представителями Роналду и в настоящий момент ожидает ответа от самого футболиста. В федерации высказывают надежду, что благодаря общению удастся найти решение проблемы и убедить Роналду продолжить выступления за национальную команду.



Отметим, что ранее Роналду покинул тренировочный лагерь сборной Португалии из-за разногласий с главным тренером и недовольства своим игровым временем, что породило слухи о возможном окончании его международной карьеры.