Английская команда разгромила хорватов со счетом 7:0, установив новый негативный рекорд для Хорватии в истории футбола.

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Хорватская национальная команда по футболу установила неприятный рекорд, потерпев самое большое поражение в своей истории от английской команды в матче Лиги наций-2026/27.



В рамках третьего тура групповой стадии команда Англии на чужом поле разгромила хорватов со счетом 7:0. Гарри Кейн и Букайо Сака оформили дубли, а Джуд Беллингем, Энтони Гордон и Морган Роджерс отметились по одному голу.



Это поражение стало самым унизительным для Хорватии за всю историю ее участия в футболе.



Предыдущий негативный рекорд был зафиксирован 11 сентября 2018 года, когда хорватская команда уступила Испании со счетом 0:6 в матче Лиги наций.



Стоит отметить, что после трех игр в группе 3 Дивизиона А Англия набрала шесть очков, в то время как у Хорватии осталось всего три. Испания также имеет шесть очков после двух игр и в третьем туре встретится с Чехией, которая проиграла оба своих предыдущих матча.