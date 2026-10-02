Джошуа прогнозирует нокаут Фьюри в первом раунде боя
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Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с Тайсоном Фьюри, который также является бывшим обладателем этого титула.
Британский боксер выразил уверенность в скором триумфе над своим соотечественником.
Слова Джошуа приводит Sky Sports:
Я крепкий орешек, меня победить нелегко. Да, иногда могу дать слабинку, не без этого. Но это только плюс к зрелищности для болельщиков, смотрящих на происходящее. Дальше будет еще больше. Карьерный путь Энтони Джошуа не сводится только к этому.
А по поводу Фьюри, то уровень его бокса, буду откровенен, вровень с демонстрируемым им классом. Ему присуща разноплановость действий на ринге, что он демонстрирует довольно неплохо.
Каковы мои ожидания от предстоящего поединка с ним? Нокаут. Возможно, даже в первом раунде. Именно с таким планом я подхожу к этому бою.
Поединок между Фьюри и Джошуа намечен на 11 декабря на стадионе Principality в Кардиффе, Уэльс, и в нем будет разыгран титул WBA Super.
Ранее Фьюри и Джошуа впервые встретились пристальным взглядом перед боем.