Джошуа прогнозирует нокаут Фьюри в первом раунде боя

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Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с Тайсоном Фьюри, который также является бывшим обладателем этого титула.



Британский боксер выразил уверенность в скором триумфе над своим соотечественником.

Слова Джошуа приводит Sky Sports:

Я крепкий орешек, меня победить нелегко. Да, иногда могу дать слабинку, не без этого. Но это только плюс к зрелищности для болельщиков, смотрящих на происходящее. Дальше будет еще больше. Карьерный путь Энтони Джошуа не сводится только к этому.

А по поводу Фьюри, то уровень его бокса, буду откровенен, вровень с демонстрируемым им классом. Ему присуща разноплановость действий на ринге, что он демонстрирует довольно неплохо.

Каковы мои ожидания от предстоящего поединка с ним? Нокаут. Возможно, даже в первом раунде. Именно с таким планом я подхожу к этому бою.