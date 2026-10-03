Хргович мечтает о реванше с Дюбуа, несмотря на предстоящую защиту титула IBF

Хргович стремится к реваншу с Дюбуа, несмотря на предстоящую защиту титула против Санчеса.

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Филип Хргович, действующий чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе, раскрыл свои амбиции на ближайшее будущее в боксе.



Несмотря на то, что предвидится, что Хргович будет защищать свой титул против обязательного претендента Фрэнка Санчеса, сам боксер высказал намерение устроить реванш с Даниэлем Дюбуа, нынешним обладателем титула WBO.

Слова Хрговича приводит Boxing News:

Реванш с Дюбуа был бы лучшим боем для меня. Получить реванш и объединительный бой - это был бы оптимальный поединок для меня, а там посмотрим.

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