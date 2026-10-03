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Хргович мечтает о реванше с Дюбуа, несмотря на предстоящую защиту титула IBF

Хргович стремится к реваншу с Дюбуа, несмотря на предстоящую защиту титула против Санчеса.
Хргович мечтает о реванше с Дюбуа, несмотря на предстоящую защиту титула IBF
Филип Хргович / Getty Images

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Филип Хргович, действующий чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе, раскрыл свои амбиции на ближайшее будущее в боксе.

Несмотря на то, что предвидится, что Хргович будет защищать свой титул против обязательного претендента Фрэнка Санчеса, сам боксер высказал намерение устроить реванш с Даниэлем Дюбуа, нынешним обладателем титула WBO.

Слова Хрговича приводит Boxing News:

Реванш с Дюбуа был бы лучшим боем для меня. Получить реванш и объединительный бой - это был бы оптимальный поединок для меня, а там посмотрим.



Отметим, что первый матч между Хрговичем и Дюбуа состоялся в июне 2024 года и закончился техническим нокаутом в пользу британца в восьмом раунде.

Следует упомянуть, что 17 октября Дюбуа должен провести реванш против Фабио Уордли.

Санчес ранее подтвердил, что не собирается отказываться от возможности бороться за титул IBF, и намекнул на возможную дату боя с Хрговичем.

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