Карвахаль на пороге перехода в Хетафе: экс-звезда Реала готов к новым вызовам

Свободный агент Карвахаль рассматривает предложение от Хетафе.

Согласно информации от AS, Дани Карвахаль, известный испанский футболист и экс-игрок Реала, находится на пороге присоединения к новой команде.



Важно упомянуть, что 34-летний Карвахаль стал свободным агентом после ухода из мадридского Реала.



В настоящее время он рассматривает возможность подписания контракта с Хетафе, клубом, который активно рассматривает вариант его привлечения.



Карвахаль сам проявил интерес к данному переходу, так как ему было бы интересно работать под руководством Пепе Бордаласа.



Также следует упомянуть, что ранее было объявлено о продлении контракта звезды Барселоны с клубом.