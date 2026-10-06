Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Карвахаль на пороге перехода в Хетафе: экс-звезда Реала готов к новым вызовам

Свободный агент Карвахаль рассматривает предложение от Хетафе.
Карвахаль на пороге перехода в Хетафе: экс-звезда Реала готов к новым вызовам
Дани Карвахаль / Getty Images

Согласно информации от AS, Дани Карвахаль, известный испанский футболист и экс-игрок Реала, находится на пороге присоединения к новой команде.

Важно упомянуть, что 34-летний Карвахаль стал свободным агентом после ухода из мадридского Реала.

В настоящее время он рассматривает возможность подписания контракта с Хетафе, клубом, который активно рассматривает вариант его привлечения.

Карвахаль сам проявил интерес к данному переходу, так как ему было бы интересно работать под руководством Пепе Бордаласа.

Также следует упомянуть, что ранее было объявлено о продлении контракта звезды Барселоны с клубом.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости