Неймар прощается с Месси: Усилил мою любовь к футболу

Бывший нападающий сборной Бразилии Неймар выразил свои прощальные чувства к Лионелю Месси.



Стоит упомянуть, что в этот вечер аргентинский игрок проведет свою последнюю игру за национальную команду против Бенина.



Неймар признал, что Месси значительно усилил его страсть к футболу и описал как привилегию возможность играть как вместе с ним, так и против него.

На протяжении всех лет твоей игры каждый, кто любит футбол, наслаждался ею…

Сегодня твой последний матч, который ты проведешь в форме своей сборной, своей страны. Очень надеюсь на то, что каждая сыгранная сегодня секунда доставит тебе наслаждение, а предназначенные для тебя почести принесут тебе сегодня радость. Тебя шествует не только Аргентина, тебя благодарит весь мир за все то, что ты сделал для футбола.

Спасибо тебе за то, что заставил меня полюбить футбол еще сильнее. Для меня было честью играть против тебя, а еще большей честью - творить историю вместе с тобой. Спасибо тебе, Лео Месси.