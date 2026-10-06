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Украина U-17 одерживает победу в овертайме и занимает 5-е место на Istria Youth Cup

Решающий гол в дополнительное время привел Украину к победе на Istria Youth Cup.
Украина U-17 одерживает победу в овертайме и занимает 5-е место на Istria Youth Cup
Сборная Украины U-17 / УАФ

В матче за пятое место украинская команда одолела своего соперника со счетом 1:0.

Под руководством Владимира Самборского команда забила решающий гол в дополнительное время. На 91-й минуте игры Артем Рыбак забил гол, который привел Украину к победе.

В течение большей части матча командам не удавалось забить. Однако, украинцы смогли изменить ход игры в ее конце и завершили турнир на пятом месте.

Украина U-17 против Норвегия U-17 - 1:0

Гол: Артем Рыбак, 91-я минута.

В итоге юниорская сборная Украины U-17 заняла пятое место на Istria Youth Cup, завершив турнир с двумя победами и двумя поражениями.

Стоит отметить, что во втором матче взрослая сборная Украины уступила Венгрии с минимальным отставанием.

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