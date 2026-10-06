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Олийникова преодолевает начальную стадию на турнире WTA 125 в Сучжоу

Олийникова демонстрирует превосходство, обыгрывая Чжен и прогрессируя к 1/8 финала турнира WTA 125 в Сучжоу.
Олийникова преодолевает начальную стадию на турнире WTA 125 в Сучжоу
Александра Олийникова / Getty Images

На турнире WTA 125 в Сучжоу, Китай, Александра Олийникова, украинская теннисистка, занимающая первое место посева, успешно преодолела начальную стадию соревнований. Она, находясь на 47-м месте в мировом рейтинге, соревновалась с Вушуан Чжен из Китая, которая занимает 478-е место в рейтинге WTA и попала в основную сетку через квалификационные матчи.

В первом сете Олийникова демонстрировала превосходство. Она выиграла первый гейм на своей подаче, а затем сразу же совершила брейк. При счете 3:0 Олийникова снова отобрала подачу у соперницы, а потом увеличила свое преимущество до пяти геймов. В шестом гейме она успешно приняла подачу и завершила сет со счетом 6:0.

Второй сет был более сбалансированным. Чжен улучшила свою игру на подаче и стала более уверенно отвечать на геймы Олийниковой, что усложнило игру для украинки. Игроки несколько раз обменивались брейками, а Чжен дважды выходила вперед, но каждый раз Олийникова быстро возвращалась в игру. При счете 4:4 Олийникова смогла удержать свою подачу, а затем выиграла следующий гейм. Она выиграла второй сет со счетом 6:4 и завершила матч, выиграв оба сета.

WTA 125, Сучжоу (Китай), хард, 1/16 финала

Александра Олийникова (Украина, WTA №47) против Вушуан Чжен (Китай, WTA №478) - 2:0 (6:0, 6:4)

В 1/8 финала Олийникова сыграет с Аленой Фалей. Олийникова является единственной украинкой в основной сетке одиночного турнира в Сучжоу.

Отметим, что сегодня Дарья Снигур проиграла пятой ракетке мира.

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