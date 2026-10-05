Спор Чигринского и Красавы: уволенный тренер отказывается расторгнуть контракт

Чигринский отстранен из-за неудовлетворительных результатов, но отказывается расторгнуть контракт с клубом Красава.

Спор между украинским тренером Дмитрием Чигринским и руководством кипрского футбольного клуба Красава вспыхнул после его отстранения от должности.



Пресс-секретарь клуба Христофорос Михаилудис заявил, что 39-летний Чигринский был уволен из-за неудовлетворительных результатов, однако не желает расторгнуть контракт.

Михаилудиса цитирует Kerkida.net:

Руководство клуба приняло решение внести изменения в тренерский штаб, однако господин Чигринский и его агент отказываются расторгать контракт. Ему было предоставлено достаточное количество времени и немалые возможности, в то время как команда никак не показывала ожидаемых от нее результатов, и к октябрю мы пришли без единого заработанного очка. Другие представители штаба согласны с принятым решением и предложенными условиями компенсации, в то время как господин Чигринский не отступает и принять это решение отказывается. Его позиция нам не понятна. Надеемся, что он изменит свое отношение и решение будет найдено.

Отметим, что Чигринский взял на себя роль главного тренера Красавы, президентом которого является бывший российский футболист и блогер Евгений Савин, в июле этого года. Под его руководством команда проиграла все четыре стартовых матча в чемпионате и сейчас находится на последнем месте в турнирной таблице.