Поражение Украины в последние минуты: обзор матча с Венгрией

Украина проиграла Венгрии в матче Лиги наций, несмотря на активную игру и созданные моменты для забития гола.

В понедельник, 5 октября, сборная Украины по футболу уступила венгерской команде в домашнем матче четвертого тура Дивизиона B Лиги наций.



Под руководством Андреа Мальдеры украинская команда потерпела второе поражение в данном турнире, уступив Венгрии со счетом 1:2.



В первом тайме украинцы демонстрировали активность и создали несколько удачных моментов для забития гола, однако не смогли их воплотить в жизнь.



Во второй половине игры венгры сбалансировали игру и в начале тайма использовали свою возможность - Милан Виталиш сделал передачу Милану Тоту, который успешно обошел Анатолия Трубина.



Украинская команда сократила разрыв в счете на 83-й минуте, когда Роман Яремчук головой забил гол после углового удара от Александра Пихаленка. Однако сразу после этого украинцы пропустили гол в ответ. Марк Чингер, оставшийся без покрытия, забил гол с линии вратарской под перекладину.

Украина - Венгрия 1:2

Голы: Яремчук, 83 - М. Тот, 52, Чингер, 85

Украина: Трубин - Крупский, Забарный, Сарапий, Михавко - Цыганков, Очеретько (Пихаленок, 70), Назарина (Варфоломеев, 86), Велетень (Хлань, 60) - Пономаренко (Яремчук, 60), Краснопир (Ванат, 60).

Венгрия: Б. Тот - Ошват, Орбан, Чингер, Виталиш - Шефер (Р. Тот, 72), Собослаи (Чонгваи, 87) - Лукач (Юрек, 61), А. Тот (Т. Сюч, 61), Надь - М. Тот (Салаи, 72)

Предупреждения: Назарина - Лукач, Р. Тот.



Источник: MEGOGO