Мальдера: Неудача Украины против Венгрии - вопрос опыта, а не стратегии

Неудача против Венгрии: Мальдера обвиняет недостаток опыта и отсутствие лидера в команде.

Главный наставник украинской сборной Андреа Мальдера провел брифинг для прессы после неудачного поединка с Венгрией (1:2) в рамках четвертого тура Лиги наций. Матч прошел в понедельник, 5 октября, на арене Антона Малатинского в Трнаве, Словакия.



"Я считаю, что мы провели отличный первый тайм, - сказал Мальдера. - Возможно, в последние 8-10 минут первого тайма мы снизили скорость, но мы все равно доминировали. Мы владели мячом и вели игру".



На вопрос о причинах неудачи, итальянский специалист подчеркнул, что дело не в технике или стратегии, а в недостатке опыта у команды сохранять преимущество в критических ситуациях, когда счет был уровнен. По его словам, команде не хватило лидера, способного взять игру в свои руки.



Мальдера также отметил, что из-за проблем со здоровьем пришлось произвести замену большинства игроков: Богдан Михайличенко заболел, Зубков страдал от боли в спине, а Шапаренко - в ноге. Однако, несмотря на это, он выразил удовлетворение игрой тех, кто вышел на поле, особенно похвалив молодых игроков - Крупского, Краснопира и Пономаренко.



По мнению Мальдеры, второй пропущенный мяч стал следствием того, что команда расслабилась сразу после того, как забила гол. Это, по его мнению, типичная проблема для молодой команды, которой еще не хватает опыта.



"Я убежден, что мы не заслужили это поражение, - подытожил тренер. - Не хочу преуменьшать заслуги Венгрии, но мое мнение таково".



После этого поражения украинская команда спустилась на третью позицию в турнирной таблице группы, в то время как Венгрия с семью очками взобралась на второе место.