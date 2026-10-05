Антонелли на грани завоевания мирового титула: пять пилотов еще в игре

Антонелли может стать чемпионом в Остине, если обойдет ближайшего соперника на 126 очков. Еще пять пилотов имеют шансы на победу.

Андреа Кими Антонелли, пилот команды Mercedes, находится в шаге от завоевания мирового чемпионского титула в ближайшие недели.



Следующими пунктами в гоночном расписании являются Гран-при в Сингапуре, а затем гонка в США.



По сути, Антонелли может стать чемпионом мира уже в Остине, если ему удастся набрать отрыв в 126 или более очков от своего ближайшего конкурента.



Тем не менее еще пять пилотов обладают теоретическими шансами на победу в чемпионате: Джордж Расселл, Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер, Ландо Норрис и Макс Ферстаппен.



Также было упомянуто, что Гран-при Малайзии может быть возвращен в гоночное расписание.