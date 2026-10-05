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Антонелли на грани завоевания мирового титула: пять пилотов еще в игре

Антонелли может стать чемпионом в Остине, если обойдет ближайшего соперника на 126 очков. Еще пять пилотов имеют шансы на победу.
Антонелли на грани завоевания мирового титула: пять пилотов еще в игре
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Андреа Кими Антонелли, пилот команды Mercedes, находится в шаге от завоевания мирового чемпионского титула в ближайшие недели.

Следующими пунктами в гоночном расписании являются Гран-при в Сингапуре, а затем гонка в США.

По сути, Антонелли может стать чемпионом мира уже в Остине, если ему удастся набрать отрыв в 126 или более очков от своего ближайшего конкурента.

Тем не менее еще пять пилотов обладают теоретическими шансами на победу в чемпионате: Джордж Расселл, Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер, Ландо Норрис и Макс Ферстаппен.

Также было упомянуто, что Гран-при Малайзии может быть возвращен в гоночное расписание.

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