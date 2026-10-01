Травма вывела защитника Эвертона из игры: Украина меняет состав национальной команды

Травма вынудила 26-летнего защитника Эвертона покинуть ряды национальной команды Украины перед предстоящими матчами.

Украинская футбольная ассоциация (УАФ) сообщила, что 26-летний игрок был вынужден уйти из национальной команды из-за травмы.

В официальном заявлении УАФ говорится:

Из-за повреждения защитник Эвертона не поможет сине-желтым в ближайших матчах.

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