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Травма вывела защитника Эвертона из игры: Украина меняет состав национальной команды

Травма вынудила 26-летнего защитника Эвертона покинуть ряды национальной команды Украины перед предстоящими матчами.
Травма вывела защитника Эвертона из игры: Украина меняет состав национальной команды
Виталий Миколенко / Getty Images

Украинская футбольная ассоциация (УАФ) сообщила, что 26-летний игрок был вынужден уйти из национальной команды из-за травмы.

В официальном заявлении УАФ говорится:

Из-за повреждения защитник Эвертона не поможет сине-желтым в ближайших матчах.



С 2018 года Миколенко стал членом национальной команды Украины, за это время он провел 55 матчей и забил один гол. Его первый матч за команду состоялся 20 ноября 2018 года в товарищеской игре против Турции (0:0).

УАФ выразила свою надежду на скорейшее и полное восстановление игрока.

Кроме того, стало известно, кто будет защищать ворота национальной команды Украины в ближайшем будущем, об этом сообщил Мальдера.

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