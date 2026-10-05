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Джон Фьюри отказывается от посещения боя сына: Лучше увидеть летающую корову

Фьюри отказывается от посещения боя из-за неприязни к организаторам и потенциальным непредсказуемым событиям.
Джон Фьюри отказывается от посещения боя сына: Лучше увидеть летающую корову
Фьюри и Джошуа / Getty Images

Джон Фьюри решил пропустить предстоящий боксерский поединок в Кардиффе, несмотря на недавнее улучшение отношений с его сыном.

Фьюри объяснил свое решение отказом от общения с людьми, которые стоят за организацией боя.

Джон Фьюри заявил:

Скажу вам честно. Проще признать, что коровы умеют летать, чем я буду связываться со всем этим. Мне не по нраву те, кто будет там, да и знаю, что может произойти нечто пренеприятное. Ко всему этому прямого отношения я не имею, поэтому на бой идти желания не имею.



Вместо того чтобы присутствовать на поединке, он намерен узнать о его результате от других.

Отец Тайсона Фьюри подчеркнул:

Я поступлю так же, как и его мать. Дождусь, пока кто-нибудь другой скажет мне, чья будет победа в бою.



Следует отметить, что отношения между Джоном Фьюри и его сыном Тайсоном недавно были напряженными, и отец неоднократно критиковал решение сына продолжить боксерскую карьеру.

Напомним, Фьюри и Джошуа сойдутся на ринге в Кардиффе 11 декабря. Этот бой считается одним из самых ожидаемых событий в современном британском боксе.

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