Фьюри готов к третьему бою с Усиком после Джошуа
Читайте также: Джон Фьюри отказывается от посещения боя сына: Лучше увидеть летающую корову
Спенсер Браун, представляющий бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, раскрыл его будущие намерения.
Браун утверждает, что в случае успеха Фьюри в предстоящем поединке против Энтони Джошуа, они рассмотрят возможность проведения третьего боя с бывшим абсолютным чемпионом дивизиона Александром Усиком.
Слова Брауна приводит Sky Sports:
Согласно прописанному контракту, бой с Джошуа будет один. Один, большой. Все с самого начала планировалось именно с таким расчетом. При этом я не утверждаю, что второму бою не быть. Однако в случае победы Тайсона нам бы все же хотелось вернуться к нерешенным вопросам с Усиком.
Оба они уже очень близки к тому, чтобы завершить свою карьеру. И тому, кто во всем этом проиграет, что предпринимать в дальнейшем? На этот вопрос не так-то легко найти ответ. Куда им двигаться после всего этого? У того, кто одержит победу, история продолжится. А тот, кто проиграет, должен будет серьезно задуматься, что делать дальше и когда именно поставить точку.
Напомним, бой Фьюри - Джошуа намечен на 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс, и титул WBA Super будет на кону.
Ранее Фьюри обсуждал возможное время проведения третьего боя с Усиком.