Фьюри готов к третьему бою с Усиком после Джошуа

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Спенсер Браун, представляющий бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, раскрыл его будущие намерения.



Браун утверждает, что в случае успеха Фьюри в предстоящем поединке против Энтони Джошуа, они рассмотрят возможность проведения третьего боя с бывшим абсолютным чемпионом дивизиона Александром Усиком.

Слова Брауна приводит Sky Sports:

Согласно прописанному контракту, бой с Джошуа будет один. Один, большой. Все с самого начала планировалось именно с таким расчетом. При этом я не утверждаю, что второму бою не быть. Однако в случае победы Тайсона нам бы все же хотелось вернуться к нерешенным вопросам с Усиком.

Оба они уже очень близки к тому, чтобы завершить свою карьеру. И тому, кто во всем этом проиграет, что предпринимать в дальнейшем? На этот вопрос не так-то легко найти ответ. Куда им двигаться после всего этого? У того, кто одержит победу, история продолжится. А тот, кто проиграет, должен будет серьезно задуматься, что делать дальше и когда именно поставить точку.