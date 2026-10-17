Кличко получает опекунство над дочерью и начинает расследование пропажи семейных драгоценностей

Владимир Кличко ищет правду в пропаже драгоценностей бывшей жены.

Бывший боксер получил судебное разрешение на временное опекунство над своей дочерью Кайей, единственной наследницей материнского наследства.



Кличко получил от властей разрешение обратиться в правоохранительные органы для расследования пропажи драгоценностей.



Украинский боксер Кличко утверждает, что его бывшая жена Панеттьер опасалась возможного воровства своего имущества. Он заявил, что некий человек, не являющийся родственником актрисы, продал часть ее украшений в ломбард.



Кличко также заявил, что работники ломбарда отказались предоставить информацию о проданных украшениях без запроса от правоохранительных органов.



Кличко сообщил, что после смерти Панеттьер федеральные агенты осуществили обыск в ее доме по судебному ордеру и изъяли некоторые предметы.



Владимир Кличко обратился в суд сразу после смерти своей супруги. Хейден Панеттьер умерла 16 августа в возрасте 36 лет от передозировки наркотиками.