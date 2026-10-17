Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Кличко получает опекунство над дочерью и начинает расследование пропажи семейных драгоценностей

Владимир Кличко ищет правду в пропаже драгоценностей бывшей жены.
Кличко получает опекунство над дочерью и начинает расследование пропажи семейных драгоценностей
Владимир Кличко с женой в 2016 году / Getty Images

Бывший боксер получил судебное разрешение на временное опекунство над своей дочерью Кайей, единственной наследницей материнского наследства.

Кличко получил от властей разрешение обратиться в правоохранительные органы для расследования пропажи драгоценностей.

Украинский боксер Кличко утверждает, что его бывшая жена Панеттьер опасалась возможного воровства своего имущества. Он заявил, что некий человек, не являющийся родственником актрисы, продал часть ее украшений в ломбард.

Кличко также заявил, что работники ломбарда отказались предоставить информацию о проданных украшениях без запроса от правоохранительных органов.

Кличко сообщил, что после смерти Панеттьер федеральные агенты осуществили обыск в ее доме по судебному ордеру и изъяли некоторые предметы.

Владимир Кличко обратился в суд сразу после смерти своей супруги. Хейден Панеттьер умерла 16 августа в возрасте 36 лет от передозировки наркотиками.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости