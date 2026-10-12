Ювентус и Кальяри разделили очки в зрелищном матче Серии А

Ювентус не смог обыграть Кальяри на его домашнем стадионе, матч завершился вничью со счетом 1:1.

В воскресенье, 11 октября, в рамках шестого тура итальянской Серии А прошел матч между Кальяри и Ювентусом на домашней арене первой команды.



Хотя команда Лучано Спаллетти в течение большей части игры отставала, она сумела уравнять счет к моменту окончания матча, который завершился со счетом 1:1.

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Ювентус был активен в первом тайме, но первым пропустил гол. На 20-й минуте Даниэль Мальдини прорвался с левого фланга в штрафную и после блокированного удара со второй попытки отправил мяч в ворота, выведя Кальяри вперед.Во втором тайме Ювентус усилил давление и, имея заметное преимущество, смог уравнять счет к концу игры. На 81-й минуте Рандаль Коло Муани забил головой после передачи с левого фланга.После шести туров Кальяри с 13 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. Ювентус с двумя баллами меньше находится на шестой позиции.

Кальяри - Ювентус 1:1

Голы: Мальдини, 20 - Коло Муани, 81

Ожидаемые голы (xG): 0.51 - 1.92

Владение мячом: 28% - 72%

Удары: 4 - 22

Удары в створ: 2 - 10

Угловые: 1 - 9

Фолы: 8 - 8

Кальяри: Каприле - Педру, Мина, Родригес (Дейола, 46), Оберт (Фаццини, 84) - Адопо, Винкс, Романо - Массолен (Фадера, 60), Мальдини (Сугавара, 68) - Менди (Нзола, 69).

Ювентус: Викарио - Калулу, Бремер, Лукуми, Челик (Камбьязо, 64) - Сарр, Луис (Копмейнерс, 84) - Консейсау (Алайбегович, 46), Маккенни (Жегрова, 46), Гонсалес (Вольтемаде, 60) - Коло Муани.

Предупреждения: Родригес, Дейола - Маккенни.