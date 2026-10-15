Усик готовится к третьему бою с Фьюри: новые детали от Коппинджера

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Известный эксперт в области бокса Майк Коппинджер обнародовал потенциальных противников для экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика после несостоявшегося поединка с Деонтеем Уайлдером.



Коппинджер утверждает, что Усик рассматривает возможность третьего поединка с Тайсоном Фьюри, а также боя против Дэвида Бенавидеса, текущего обладателя титулов WBA и WBO в тяжелом весе.

Коппинджер сообщил на платформе X:

У Александра Усика есть веская причина тому, почему он отказался от своих четырех чемпионских титулов в супертяжелом весе: с постепенным приближением в его карьере вехи в 41 год он нацелился на по-настоящему громкие бои. Среди возможных вариантов для чемпиона супертяжелого веса по версии журнала The Ring рассматривается третий бой с Тайсоном Фьюри (на тот случай, если он одолеет на ринге Энтони Джошуа), а также поединок с Дэвидом Бенавидесом.