Мбаппе обходит Рауля: новый рекорд в Лиге чемпионов

Мбаппе обошел Рауля в рейтинге голеадоров ЛЧ, забив 72-й гол в матче с Ромой.

Форвард Реала Килиан Мбаппе поднялся в рейтинге ведущих голеадоров Лиги чемпионов.



Мбаппе отметился голом на 25-й минуте встречи с Ромой, что стало его 72-м забитым мячом в этом престижном европейском соревновании.



Благодаря этому голу французский нападающий смог обогнать знаменитого футболиста Реала Рауля, у которого на счету 71 гол, и занять непререкаемое пятое место в рейтинге голеадоров.



На сегодняшний день только Роналду, Месси, Бензема и Левандовский забили больше голов, чем Мбаппе.



Ранее поступила информация о дисквалификации звездного футболиста Реала.