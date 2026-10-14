Мбаппе обходит Рауля: новый рекорд в Лиге чемпионов
Мбаппе обошел Рауля в рейтинге голеадоров ЛЧ, забив 72-й гол в матче с Ромой.
Форвард Реала Килиан Мбаппе поднялся в рейтинге ведущих голеадоров Лиги чемпионов.
Мбаппе отметился голом на 25-й минуте встречи с Ромой, что стало его 72-м забитым мячом в этом престижном европейском соревновании.
Благодаря этому голу французский нападающий смог обогнать знаменитого футболиста Реала Рауля, у которого на счету 71 гол, и занять непререкаемое пятое место в рейтинге голеадоров.
На сегодняшний день только Роналду, Месси, Бензема и Левандовский забили больше голов, чем Мбаппе.
Ранее поступила информация о дисквалификации звездного футболиста Реала.
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