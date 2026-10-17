Свитолина вновь вступает в битву за титул: подтверждено участие в Финале WTA

Свитолина подтвердила участие в престижном теннисном турнире, став седьмой из восьми лучших игроков сезона.

Украинская спортсменка Элина Свитолина получила возможность участвовать в престижных теннисных соревнованиях, где соберутся восемь лучших игроков сезона. Она стала седьмой спортсменкой, подтвердившей свое участие.



Даже после поражения польской теннисистке Иге Свентек в полуфинале турнира WTA 1000 в Ухане участие Свитолиной в соревнованиях было подтверждено.



Это будет четвертый раз, когда Свитолина будет участвовать в Финале WTA, и первый раз с 2019 года. В 2018 году она стала победителем этих соревнований, а в следующем году дошла до финала.



Ранее свое участие в Финале WTA 2026 подтвердили Елена Рыбакина, Арина Соболенко, Мирра Андреева, Джессика Пегула, Кори Гауфф и Линда Носкова.



Финальные соревнования пройдут с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе, США, на хардовых кортах.



Важно отметить, что Даяна Ястремская не смогла пройти квалификацию на турнир в Нинбо.