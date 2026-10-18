Туран: Благодарен команде за упорство и готов к матчу с Интером

Туран выразил благодарность команде за упорство и готовность к новым испытаниям, а также прокомментировал предстоящий матч с Интером.

Наставник высказал признательность своим футболистам и персоналу за их упорство и трудолюбие.

Туран отметил:

После предыдущего матча Лиги чемпионов у нас было буквально три-пять часов, когда мы могли немного отпраздновать и одновременно поспать перед следующей поездкой. Сегодня мы уже снова вынуждены быть здесь и проводить очередной поединок чемпионата Украины. Поэтому я благодарен им за все, за максимум, который они отдали как на поле, так и за его пределами.

Туран также прокомментировал замену Крыськива на Олега Очеретько после ошибки, которая привела к пропущенному голу, объяснив это частью предварительно разработанной тактической стратегии.

Туран уточнил:

Нам крайне необходимы были динамика и агрессия в центре поля. Пропущенный гол привел к тому, что преимущество над соперником сократилось до одного мяча.

Наставник также поделился своими мыслями о предстоящем матче с Интером, который он считает одним из лучших клубов в европейском футболе.

Туран подчеркнул:

Мы хотим придерживаться своей философии, не отступать и не переставать быть Шахтером.

Туран добавил, что команда еще не успела полностью изучить итальянского соперника, так как все усилия были сосредоточены на чемпионате Украины до окончания матча с Колосом.Также наставник прокомментировал слухи о возможном назначении его в сборную Турции. Он подтвердил свою преданность донецкому клубу.

Туран заявил:

Моя безграничная верность и преданность клубу всегда со мной. Я сейчас здесь и готов быть полезным Шахтеру так долго, как на меня будут рассчитывать.

В завершение, Туран прокомментировал свою эмоциональную реакцию на действия арбитра во время замен. Он отметил, что из-за напряженного графика и недостатка отдыха клуб заранее планирует игровое время игроков, чтобы предотвратить перегрузку.

Туран заметил:

Арбитр сказал мне, что мы должны уважать их работу. Я согласен, однако если они хотят, чтобы их уважали, то им также нужно научиться уважать нас.

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