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Исторический рекорд в АПЛ: Манчестер Сити выигрывает семь матчей подряд под руководством итальянского тренера

Итальянский тренер стал первым, кто выиграл все семь стартовых матчей АПЛ, ведя одну команду.
Исторический рекорд в АПЛ: Манчестер Сити выигрывает семь матчей подряд под руководством итальянского тренера
Энцо Мареска / Getty Images

В последнем матче седьмого тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити обыграл Ипсвич Таун со счетом 3:2. Этот триумф сделал итальянского наставника первым тренером, который выиграл все семь стартовых матчей АПЛ, руководя одной командой.

Игра состоялась в субботу, 17 октября, на арене Этихад.

До этого момента рекорд АПЛ был шесть побед подряд на старте сезона. Такой результат был достигнут Пепом Гвардиолой в Манчестер Сити, Карло Анчелотти в Челси и Уле Гуннаром Сульшером в Манчестер Юнайтед.

После семи игровых дней Манчестер Сити набрал 21 балл и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. Команда забила 19 голов и пропустила шесть.

В других новостях, Ярмолюк был отправлен с поля во время матча Брентфорд против Ливерпуля.

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