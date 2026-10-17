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Барселона разгромила Реал Бетис 5:2 в испанской футбольной лиге

Барселона обеспечивает уверенную победу над Реал Бетисом, забив пять голов и забрав три очка на его поле.
Барселона разгромила Реал Бетис 5:2 в испанской футбольной лиге
Реал Бетис - Барселона / Getty Images

В девятом раунде испанской футбольной лиги Барселона одолела Реал Бетис, обыграв его 5:2.

Игра началась с раннего гола от Реал Бетис, который забил Ламин Ямаль на 10-й минуте. Но уже к 27-й минуте Валентин Гомес сравнял счет. Перед тайм-аутом Барселона снова вырвалась вперед благодаря голу Родри на 41-й минуте.

Во втором полувремени Барселона продолжила расширять свой отрыв. Габриэл Жезус забил на 51-й минуте, а через две минуты Абде Эззалзули уменьшил отставание Реал Бетиса до одного гола. На 54-й минуте Факундо Берналь из Реал Бетиса был удален с поля красной карточкой.

Барселона использовала свое численное преимущество и завершила матч уверенной победой. Эрик Гарсия забил на 62-й минуте, а Дани Ольмо установил финальный счет на 81-й минуте.

В результате Барселона забила пять голов и забрала три очка из встречи с Реал Бетисом на его поле.

Реал Бетис - Барселона - 2:5

Голы: Ламин Ямаль, 10 (0:1), Валентин Гомес, 27 (1:1), Родри, 41 (1:2), Габриэл Жезус, 51 (1:3), Абде Эззалзули, 53 (2:3), Эрик Гарсия, 62 (2:4), Дани Ольмо, 81 (2:5).

Удаление: Факундо Берналь, 54.

Желтые карточки: Эктор Бельерин, 22; Фермин Лопес, 20; Ламин Ямаль, 55; Диего Льоренте, 61.

В свете этого, главный тренер Манчестер Сити Энцо Мареска вписал свое имя в историю английской Премьер-лиги.

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