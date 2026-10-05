Тайсон Фьюри планирует завершить карьеру тройным поединком с Усиком

Фьюри планирует завершить карьеру серией боев с Усиком после поединка с Джошуа, возможно, уже в начале следующего года.

Тайсон Фьюри, бывший чемпион мира в супертяжелом весе, выразил свою готовность завершить свою карьеру серией из трех поединков с Александром Усиком, бывшим абсолютным чемпионом дивизиона, после предстоящего боя с Энтони Джошуа.



Фьюри, который представляет Великобританию в боксе, предположил, что третий матч между ним и Усиком может быть организован в начале следующего года.



"В качестве разминки я хочу разбить в пух и прах этого бомжару Джошуа, а затем устроить трилогию с "кроликом" Усиком.

Я обсуждал это с Алексом, и он готов подраться в следующем году - в первом квартале. Поединок с Джошуа в Кардиффе, а затем с Усиком в Madison Square Garden - это стало бы вишенкой на торте моей долгой и блистательной карьеры", - сообщил Фьюри Boxing News.



Стоит отметить, что бой между Фьюри и Джошуа запланирован на 11 декабря на стадионе Principality в Кардиффе, Уэльс, где будет проходить бой за титул WBA Super.



Ранее было заявлено, что следующий поединок Усика может не стать его последним, поскольку его команда рассматривает возможность проведения серии боев с Фьюри.