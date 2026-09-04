Усик готов к третьему поединку с "Цыганским королем", но сначала - Уайлдер

Усик рассматривает возможность третьего боя с Фьюри после поединка с Уайлдером.

Сергей Лапин, глава команды бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика, раскрыл будущие планы боксера.



В контексте неопределенности боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, Усику предложено провести третий поединок с "Цыганским королем".



Boxing King Media, цитируя Лапина, сообщает, что команда Усика подтвердила рассмотрение такого варианта, но не в ближайшем будущем. В настоящее время главным для украинского боксера является поединок против Деонтея Уайлдера.



Тем не менее, Лапин также отметил, что после боя с американцем они будут рассматривать возможность проведения третьего поединка с Фьюри. Это означает, что следующий выход Усика на ринг может не быть его последним, как предполагалось ранее.



Напомним, ранее были установлены предположительные даты и место проведения боя Усика против Уайлдера.