Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Усик готов к третьему поединку с "Цыганским королем", но сначала - Уайлдер

Усик рассматривает возможность третьего боя с Фьюри после поединка с Уайлдером.
Усик готов к третьему поединку с "Цыганским королем", но сначала - Уайлдер
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Сергей Лапин, глава команды бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика, раскрыл будущие планы боксера.

В контексте неопределенности боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, Усику предложено провести третий поединок с "Цыганским королем".

Boxing King Media, цитируя Лапина, сообщает, что команда Усика подтвердила рассмотрение такого варианта, но не в ближайшем будущем. В настоящее время главным для украинского боксера является поединок против Деонтея Уайлдера.

Тем не менее, Лапин также отметил, что после боя с американцем они будут рассматривать возможность проведения третьего поединка с Фьюри. Это означает, что следующий выход Усика на ринг может не быть его последним, как предполагалось ранее.

Напомним, ранее были установлены предположительные даты и место проведения боя Усика против Уайлдера.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости