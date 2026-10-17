Шахтер обыграл Колос в упорной битве: 2:1 в девятом туре УПЛ

Шахтер одержал победу над Колосом со счетом 2:1 в девятом туре украинской Премьер-лиги.

Встреча команды Арды Турана открылась активной игрой и первым голом, который был забит на 10-й минуте. Винисиус удачно поразил ворота Пахолюка с левой стороны штрафной зоны.





На 13-й минуте "горняки" почти удвоили свое преимущество. Маттурро, после углового, ударил головой, попав мячом в перекладину, а Мейреллиш, пытаясь добить мяч, ударил в штангу.



На 36-й минуте Шахтер все же забил второй гол. Пас с правой стороны от Егора Назарины и успешный удар головой Валерия Бондара принесли команде второй гол.





После перерыва донецкая команда продолжила уверенно доминировать в игре. На 56-й минуте Винисиус промахнулся, а вскоре Бруниньо не смог поразить ближний угол после индивидуального прохода.



На 84-й минуте Колос смог внести интригу в игру. Лука Станковский перехватил мяч и начал быструю атаку, отдав передачу на Ардита Тахири в штрафной зоне. Форвард успешно пробил под перекладину, сократив отставание гостей.



В оставшееся время счет не изменился. Шахтер удержал победу со счетом 2:1 и получил три очка в девятом туре УПЛ.



Украинская Премьер-лига. Девятый тур



Шахтер - Колос - 2:1



Голы: Винисиус, 10, Бондарь, 36 - Тахири, 84.



Составы команд:



Шахтер: Ризнык - Караваев, Маттурро (Матвиенко, 58), Бондарь, Винисиус - Изаки (да Силва, 71), Назарина, Крыськив - Проспер (Мендоса, 58), Мейреллиш (Траоре, 58), Бруниньо.



Колос: Пахолюк - Цуриков, Гончаренко, Бурда, Рухадзе - Ррапай (Станковский, 46), Хрипчук, Демченко (Денисенко, 80) - Кане (Касалла, 70), Ндукве (Тахири, 70), Салабай.



Арбитр матча: Дмитрий Панчишин (Харьков).



Также следует упомянуть, что Кудривка одержала победу над Буковиной в матче, где было забито пять голов.