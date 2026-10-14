Кейн на пути к рекорду Роналду: голевая серия продолжается

Кейн на пути к рекорду Роналду: забивает в 9 матчах Лиги чемпионов подряд и приближается к отметке в 11 голов подряд, установленной Роналду в сезоне 2017/18.

Английский форвард Кейн приближается к рекорду Криштиану Роналду по продолжительности голевой серии.



Во втором раунде группового этапа Лиги чемпионов Бавария сыграла вничью с норвежским Викингом, счет 3:3. Мюнхенская команда проигрывала 0:2 после первого тайма, но сумела обогнать соперника после перерыва.



Восстановление игры немецкой команды началось с Кейна, который забил пенальти на 54-й минуте. Через шесть минут форвард забил еще один гол, уравняв счет. На 71-й минуте Луис Диас вывел Баварию вперед после передачи от Кейна, но хозяева поля избежали поражения благодаря голу Германа Хаугена на 90-й минуте.



Два гола позволили английскому игроку увеличить свой счет до 36 голов в 40 матчах Лиги чемпионов после того, как ему исполнилось 30 лет. У Месси за тот же период - 35 голов в 48 играх.



Кроме того, Кейн забивает в девяти матчах Лиги чемпионов подряд. Он повторил рекорды Роберта Левандовски и Рууда ван Нистелроя. Рекорд турнира установлен Криштиану Роналду, который забивал в 11 матчах подряд в сезоне 2017/18.



Напомним, Роналду до исторического рекорда в 1000 голов не хватает 19 мячей.