Дюбуа в реванше нокаутировал Уордли и защитил титул чемпиона мира WBO

Дюбуа успешно защитил титул WBO, одержав победу над Уордли во втором раунде техническим нокаутом.

В ночь с 17 на 18 октября на лондонской арене The O2 Даниэль Дюбуа в реванше одолел Фабио Уордли, завершив поединок техническим нокаутом во втором раунде.



Поединок проходил за звание чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе, которое принадлежало Дюбуа. Британец успешно защитил свой титул, не позволив сопернику повторить триумф предыдущего поединка.



С начала боя Дюбуа контролировал ситуацию и уже в первом раунде сбил Уордли мощным ударом справа. Уордли сумел подняться, но Дюбуа продолжил наступление, не дав ему шанса на восстановление.



Во втором раунде Дюбуа продолжил наносить сопернику сильные удары. Уордли все чаще вынужден был защищаться и почти перестал контратаковать. В конечном итоге угол Уордли решил сдаться, после чего судья прекратил бой.



В результате Дюбуа записал на свой счет 24-ю победу в профессиональной карьере, в то время как для Уордли это стало вторым поражением.



В первом поединке, который прошел в мае, Дюбуа также одержал победу над Уордли техническим нокаутом, прервав бой в 11-м раунде.