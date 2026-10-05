Гран-при Малайзии может вернуться в Формулу-1: преграды и перспективы

Премьер-министр Малайзии начинает диалог о возвращении Гран-при на трассу Сепанг, несмотря на существующие препятствия.

ESPN сообщает о возможном возвращении Гран-при Малайзии в расписание Формулы-1.



С 1999 по 2017 год гонка регулярно проходила на трассе Сепанг, но в текущем сезоне здесь был организован Гран-при Бахрейна.



Премьер-министр Малайзии, в свете успешного проведения гонки, объявил о начале диалога с Формулой-1 по поводу полноценного возвращения в расписание гонок.



Тем не менее есть два значительных препятствия. Во-первых, наличие действующих договоров с другими трассами не позволит Сепангу вернуться в календарь до 2030 года.



Во-вторых, организаторам необходимо будет обеспечить финансирование. В 2017 году Сепанг был исключен из Формулы-1 из-за невыплаты взноса, а в этом году расходы оплатил Бахрейн.



Макс Ферстаппен также прокомментировал проблемы, связанные с трассой Сепанг.