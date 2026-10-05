Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Гран-при Малайзии может вернуться в Формулу-1: преграды и перспективы

Премьер-министр Малайзии начинает диалог о возвращении Гран-при на трассу Сепанг, несмотря на существующие препятствия.
Гран-при Малайзии может вернуться в Формулу-1: преграды и перспективы
Сепанг / Getty Images

ESPN сообщает о возможном возвращении Гран-при Малайзии в расписание Формулы-1.

С 1999 по 2017 год гонка регулярно проходила на трассе Сепанг, но в текущем сезоне здесь был организован Гран-при Бахрейна.

Премьер-министр Малайзии, в свете успешного проведения гонки, объявил о начале диалога с Формулой-1 по поводу полноценного возвращения в расписание гонок.

Тем не менее есть два значительных препятствия. Во-первых, наличие действующих договоров с другими трассами не позволит Сепангу вернуться в календарь до 2030 года.

Во-вторых, организаторам необходимо будет обеспечить финансирование. В 2017 году Сепанг был исключен из Формулы-1 из-за невыплаты взноса, а в этом году расходы оплатил Бахрейн.

Макс Ферстаппен также прокомментировал проблемы, связанные с трассой Сепанг.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости