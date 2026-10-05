NaVi одерживают вторую победу в ESL Pro League, обыграв 9z в CS:GO
NaVi одержали вторую победу в ESL Pro League Season 24, обыграв команду 9z со счетом 2:0, и готовятся к следующему раунду.
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Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere (NaVi) успешно завершил свою игру в третьем раунде ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2 в понедельник, 5 октября. Это стало их второй победой в турнире, где они обыграли команду 9z со счетом 2:0.
В начале игры NaVi победили на карте Nuke, выбранной их соперниками, со счетом 13:6. Затем они также одержали победу на карте Cache, с тем же счетом 13:6. Эти данные были предоставлены HLTV.org.
Украинская команда продолжит свое участие в групповом этапе с показателем 2-1, и им нужно еще одно победное сражение, чтобы перейти в плей-офф. В предыдущих матчах NaVi одержали победу над G2 Esports (2:0), но проиграли команде Vitality (1:2).
ESL Pro League Season 24, в котором участвуют 16 команд, проходит в Катовице, Польша, с 3 по 11 октября. Общий призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.
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