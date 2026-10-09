Шок в Шанхае: Хуркач обыгрывает Джоковича, прерывая его победную серию

Хуркач одерживает первую победу над Джоковичем в девяти встречах, выиграв матч второго круга в Шанхае.

Несмотря на свою недавнюю победу на China Open, 24-кратный чемпион Большого шлема Новак Джокович неожиданно проиграл матч.



9 октября в матче второго круга Хуберт Хуркач одержал победу, выиграв два сета со счетом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 27 минут.



В первом сете оба теннисиста показали уверенную игру на своей подаче. Однако при счете 5:4 в пользу Хуркача Джокович потерял гейм, что позволило его сопернику сделать брейк и выиграть сет.



Во втором сете Хуркач продолжил наступление, сделав брейк и обеспечив себе комфортное преимущество, что привело к его победе в матче.



Это была первая победа Хуркача над Джоковичем в девяти личных встречах. До этого Джокович выиграл все восемь матчей против поляка.



Джокович приехал в Шанхай после победы на China Open, где он завоевал свой 102-й титул на турнирах основного тура ATP.



Матч с Хуркачем стал для Джоковича шестым за десять дней. Организаторы турнира отметили, что Хуркач выглядел более отдохнувшим по сравнению с Джоковичем.



После первого сета Джокович, согласно информации на его официальном сайте, сообщил своей команде о дрожи в правой руке и плече. Однако он продолжил матч, но не смог изменить ход игры.



ATP Masters 1000. Шанхай, второй круг



Новак Джокович (Сербия) - Хуберт Хуркач (Польша) - 4:6, 3:6.



Стоит отметить, что Свитолина не смогла пройти в полуфинал турнира в Пекине.