Билл Хейни раскрывает детали предстоящего боя сына: дата, место и весовой лимит
"Бой между Хейни и Стивенсоном, возможно, состоится 28 ноября в Атланте, с весовым лимитом 145 фунтов", - сообщил отец Хейни.
В ходе интервью для Tru Media Podcast Билл Хейни, отец известного боксера, раскрыл предположительные даты и место проведения следующего боя.
Билл Хейни заявил:
Их команде предложили провести бой 28 ноября в Атланте в весе до 145 фунтов. Предложение о бое в ноябре остается в силе.
Главным камнем преткновения в переговорах стал вопрос о весовом ограничении. Хейни изначально намеревался провести бой в полусреднем весе - до 147 фунтов (66,7 кг) - без ограничений на прибавку веса после официального взвешивания. Его WBO титул в этой весовой категории мог быть поставлен на кон.
Стивенсон, который боксирует в первом полусреднем весе и является обладателем титула WBO, настаивал на лимите в 144 фунта (65,3 кг). В итоге стороны пришли к соглашению о компромиссном весе в 145 фунтов (около 65,8 кг).
Оба боксера активно готовятся к предстоящему поединку после своих побед в дивизионах. Хейни в ноябре 2025 года победил Брайана Нормана-младшего единогласным решением судей и завоевал титул WBO в полусреднем весе. Стивенсон в январе 2026 года одержал убедительную победу над Теофимо Лопесом и стал чемпионом WBO в первом полусреднем весе.
Несмотря на продвижение в переговорах и установление весового лимита, официального объявления о проведении боя еще не было.
В качестве справки, билеты на бой между Фьюри и Джошуа были проданы менее чем за 40 минут.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: