Билл Хейни раскрывает детали предстоящего боя сына: дата, место и весовой лимит

В ходе интервью для Tru Media Podcast Билл Хейни, отец известного боксера, раскрыл предположительные даты и место проведения следующего боя.

Билл Хейни заявил:

Их команде предложили провести бой 28 ноября в Атланте в весе до 145 фунтов. Предложение о бое в ноябре остается в силе.