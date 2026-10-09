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Арда Туран - главный претендент на пост тренера турецкой сборной

Арда Туран, текущий тренер Шахтера, может возглавить турецкую национальную команду после увольнения Монтеллы.
Арда Туран - главный претендент на пост тренера турецкой сборной
Арда Туран / Getty Images

Согласно информации от Goal.com, Арда Туран рассматривается как один из главных кандидатов на роль главного тренера. Тем не менее, Турецкая футбольная федерация (TFF) пока не объявила о своем решении по поводу нового тренера.

9 октября TFF официально объявила о прекращении сотрудничества с Монтеллой, который руководил национальной командой с сентября 2023 года. Это решение было принято в свете неудачных выступлений команды на чемпионате мира 2026 года и четырех подряд проигранных матчей в Лиге наций.

Под руководством итальянского тренера Турция добралась до четвертьфинала Евро-2024 и квалифицировалась на чемпионат мира. Однако на мировом первенстве команда не смогла выйти из группы, а в Лиге наций потерпела поражения от Франции (0:1), Италии (1:4 и 1:3) и Бельгии (0:3).

Арда Туран стал главным тренером Шахтера в летнем сезоне 2025 года. До этого турецкий специалист работал в Эюпспоре, а в качестве футболиста играл за Галатасарай, Атлетико и Барселону.

Стоит отметить, что Шахтер одержал победу над Вересом и возглавил турнирную таблицу УПЛ.

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