Арда Туран - главный претендент на пост тренера турецкой сборной

Арда Туран, текущий тренер Шахтера, может возглавить турецкую национальную команду после увольнения Монтеллы.

Согласно информации от Goal.com, Арда Туран рассматривается как один из главных кандидатов на роль главного тренера. Тем не менее, Турецкая футбольная федерация (TFF) пока не объявила о своем решении по поводу нового тренера.



9 октября TFF официально объявила о прекращении сотрудничества с Монтеллой, который руководил национальной командой с сентября 2023 года. Это решение было принято в свете неудачных выступлений команды на чемпионате мира 2026 года и четырех подряд проигранных матчей в Лиге наций.



Под руководством итальянского тренера Турция добралась до четвертьфинала Евро-2024 и квалифицировалась на чемпионат мира. Однако на мировом первенстве команда не смогла выйти из группы, а в Лиге наций потерпела поражения от Франции (0:1), Италии (1:4 и 1:3) и Бельгии (0:3).



Арда Туран стал главным тренером Шахтера в летнем сезоне 2025 года. До этого турецкий специалист работал в Эюпспоре, а в качестве футболиста играл за Галатасарай, Атлетико и Барселону.



Стоит отметить, что Шахтер одержал победу над Вересом и возглавил турнирную таблицу УПЛ.