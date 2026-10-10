Боруссия Дортмунд упустила победу над Вердером, несмотря на двухголевое преимущество, завершив матч вничью 2:2 в пятом раунде Бундеслиги.

В ходе пятого раунда немецкой футбольной Бундеслиги сезона-2026/27 Боруссия Дортмунд и Вердер сыграли вничью на домашнем поле Боруссии. Матч завершился со счетом 2:2.



В первой половине игры мяч в ворота не попадал, однако второй тайм был более динамичным. На 80-й минуте Даниэль Свенссон открыл счет для хозяев, а спустя пять минут Нико Шлоттербек удвоил преимущество Боруссии.



Казалось, что Боруссия находится на верном пути к победе, но Вердер смог сравнять счет. На 88-й минуте Людовит Рейс сократил отставание, а на 90+2-й минуте бывший игрок Боруссии Никлас Фюллькруг установил итоговый счет.



Боруссия не сумела сохранить свое преимущество в концовке матча, прервав свою победную серию из четырех матчей на старте чемпионата. Несмотря на то, что хозяева превзошли своего соперника по статистике, они не смогли преобразовать это преимущество в победу.



Бундеслига. 5-й тур



Боруссия Дортмунд против Вердера - 2:2 (0:0).



Голы забили: Свенссон, 80, Шлоттербек, 85 - Рейс, 88, Фюллькруг, 90+2.



В свете этих событий, стоит упомянуть, что Арда Туран может стать новым главным тренером национальной команды Турции после увольнения его предшественника.