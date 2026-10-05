NaVi потерпели первое поражение на ESL Pro League Season 24: столкновение с Vitality

NaVi проиграли Vitality на втором этапе ESL Pro League Season 24, получив первое поражение на турнире со счетом 1:2.

В воскресенье, 4 октября, украинский киберспортивный клуб Natus Vincere участвовал в своем втором матче на ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2.



На втором этапе турнира команда NaVi встретилась с Vitality и впервые на данном чемпионате потерпела поражение, проиграв со счетом 1:2.



Игра началась с поражения NaVi на карте Anubis - 5:13, но затем команда восстановила свою форму, победив на карте Nuke, выбранной соперником - 13:5. Решающий раунд на карте Mirage закончился победой команды Vitality со счетом 13:4.





HLTV.org.



Стоит отметить, что на первом этапе турнира NaVi победили G2 Esports со счетом 2:0 и теперь продолжают соревнования на групповом этапе с показателем 1-1. Vitality, с показателем 2-0, будут бороться за попадание в плей-офф в следующем матче.



Для продвижения на следующий этап необходимо выиграть три из пяти возможных матчей. Плей-офф матчи будут проводиться по системе single-elimination.



Турнир ESL Pro League Season 24, в котором принимают участие 16 команд, проходит в Катовице, Польша с 3 по 11 октября. Призовой фонд составляет 1 миллион долларов.