Венгерские фанаты освистали украинский гимн: спорт и неприязнь на футбольном поле

Венгерские фанаты освистали украинский гимн на матче в Словакии, но футболисты обеих команд проявили уважение, сделав общее фото.

5 октября в Трнаве, Словакия, в рамках четвертого тура группы B2 прошел футбольный матч. Игра проходила на стадионе, названном в честь Антона Малатинского, где до начала соревнования прозвучали национальные гимны.



При звучании украинского гимна венгерские фанаты повторили свое предыдущее поведение, пытаясь перекрыть музыку громким свистом. Некоторые из них даже повернулись спиной к футбольному полю.





Несмотря на негативное поведение болельщиков, футболисты обеих команд проявили уважение друг к другу, сделав общее фото перед началом игры. Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала это фото с подписью "Tisztelet. Уважение. Respect" на трех языках: венгерском, украинском и английском.



В прошлом матче в Будапеште, который состоялся в рамках первого тура Лиги наций, венгерские фанаты также освистали украинский гимн. В тот раз украинская команда победила со счетом 1:0, но после матча между игроками произошел конфликт.



После завершения последнего матча украинские футболисты признали свои ошибки.