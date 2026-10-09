Роналду забивает в 41 год: еще один шаг к рекорду в 1000 голов

Роналду забил 980-й гол в карьере, приблизившись к рекордному показателю в 1000 голов.

Португальский нападающий Криштиану Роналду, в свой 41 год, забил гол в ходе домашнего матча 8-го тура саудовской футбольной лиги против Дирии, который состоялся в пятницу, 9 октября. Об этом сообщили португальские СМИ, включая издание A Bola.



Роналду отметился голом на 23-й минуте игры. Французский полузащитник Кингсли Коман проник в штрафную зону и нанес удар по воротам, который вратарь соперника сумел отбить. Однако Роналду опередил всех и отправил мяч в ворота.



Этот гол стал для Роналду 980-м в официальных матчах за клубы и национальную команду Португалии. Теперь ему осталось забить 20 мячей, чтобы достигнуть рекордного показателя в 1000 голов за всю карьеру.



Этот матч был первым для Роналду после возвращения из национальной команды, где между ним и главным тренером Жоржи Жезушем произошел конфликт. Роналду покинул команду во время этого скандала и позже поделился своей версией произошедшего с общественностью.