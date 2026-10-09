Владислав Сиренко готовится к бою: декабрь 2026 - новая цель украинского боксера

Следующий бой Владислава Сиренко запланирован на декабрь 2026 года, подробности пока неизвестны.

Промоутер Владислава Сиренко, Кит Коннолли, подтвердил, что боксер планирует провести следующий бой в декабре 2026 года, как сообщает LuckyPunch. Пока что не раскрыты подробности о точной дате, месте проведения и потенциальном сопернике.



Сиренко является частью промоутерской компании Zuffa Boxing. Его последний бой прошел в конце июля, когда он нокаутировал шведа Отто Валлина в десятом раунде. Эта битва, которая проходила в Нью-Йорке, стала первой для Сиренко с июля 2025 года.



В тот период Сиренко впервые потерпел поражение в своей профессиональной карьере, проиграв британцу Соломону Дэкресу единогласным решением судей. Этот бой был частью андеркарда реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.



На данный момент на счету Сиренко 23 победы, из которых 20 были выиграны нокаутом, и одно поражение.



Важно отметить, что американские боксеры Девин Хейни и Шакур Стивенсон могут выйти драться на ринге 28 ноября в Атланте.