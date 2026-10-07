Роналду присоединяется к прощанию с Месси: Твое наследие будет жить вечно
Роналду выразил уважение Месси за его вклад в аргентинский футбол, подчеркнув его бессмертное наследие.
Португальский нападающий Криштиану Роналду присоединился к процессу прощания с Лионелем Месси.
Роналду оставил свои прощальные слова под сообщением Месси о его уходе из сборной Аргентины.
Лео, многие и многие годы ты защищал честь своей страны - твое наследие в футболе переживет твой век. Прими мое искреннее признание всего того, чего ты добился с Аргентиной.
Обнимаю тебя.
Стоит отметить, что ранее Неймар уже опубликовал длинное прощальное письмо Месси.
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