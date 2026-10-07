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Роналду присоединяется к прощанию с Месси: Твое наследие будет жить вечно

Роналду выразил уважение Месси за его вклад в аргентинский футбол, подчеркнув его бессмертное наследие.
Роналду присоединяется к прощанию с Месси: Твое наследие будет жить вечно
Криштиану Роналду / Getty Images

Португальский нападающий Криштиану Роналду присоединился к процессу прощания с Лионелем Месси.

Роналду оставил свои прощальные слова под сообщением Месси о его уходе из сборной Аргентины.

Лео, многие и многие годы ты защищал честь своей страны - твое наследие в футболе переживет твой век. Прими мое искреннее признание всего того, чего ты добился с Аргентиной.

Обнимаю тебя.

Стоит отметить, что ранее Неймар уже опубликовал длинное прощальное письмо Месси.

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