Роналду присоединяется к прощанию с Месси: Твое наследие будет жить вечно

Роналду выразил уважение Месси за его вклад в аргентинский футбол, подчеркнув его бессмертное наследие.

Португальский нападающий Криштиану Роналду присоединился к процессу прощания с Лионелем Месси.



Роналду оставил свои прощальные слова под сообщением Месси о его уходе из сборной Аргентины.

Лео, многие и многие годы ты защищал честь своей страны - твое наследие в футболе переживет твой век. Прими мое искреннее признание всего того, чего ты добился с Аргентиной. Обнимаю тебя.

Стоит отметить, что ранее Неймар уже опубликовал длинное прощальное письмо Месси.