21-летний центрбек Маттурро дебютирует в УПЛ в матче Шахтер против Вереса

Шахтер отметил дебют 21-летнего центрбека Маттурро в матче против Вереса.

Центрбек, в возрасте 21 года, совершил свой дебют в 8-м туре УПЛ против Вереса. Арда Туран, наставник Шахтера, включил молодого игрока в состав на 81-й минуте, заменив на него бразильца Педриньо.



После завершения матча клуб официально поздравил Алана Маттурро с его первым появлением на поле.





Маттурро присоединился к Шахтеру 26 августа 2026 года, переходя из итальянского Дженоа. Уругваец заключил контракт с донецким клубом, который будет действовать до 31 июля 2031 года.



Согласно данным Transfermarkt, стоимость перехода составила 5 миллионов евро.



В сезоне-2025/26 Маттурро выступал за испанский Леванте на правах аренды, где он провел 21 матч, забил один гол и сделал одну голевую передачу.



Встреча между Шахтером и Вересом состоялась 9 октября в Ровно на стадионе Авангард и завершилась победой Шахтера со счетом 3:0. Голы в этом матче забили Педриньо, Николай Матвиенко и Педро Энрике.