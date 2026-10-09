Мбаппе на перекрестке: возможный переход из Реала и риски досрочного расторжения контракта

Реал может требовать компенсацию за досрочное расторжение контракта Мбаппе, согласно новым правилам ФИФА.

Появились слухи о возможном переходе 27-летнего Килиана Мбаппе из Реала в другой клуб по окончании сезона-2026/27, что вызвало активные обсуждения. Несмотря на то, что действующий контракт футболиста с мадридским клубом истекает только 30 июня 2029 года, Mundo Deportivo предупреждает о потенциально серьезных последствиях в случае одностороннего расторжения договора Мбаппе с Реалом.



Согласно новым правилам Регламента ФИФА, которые вступают в силу 1 января 2027 года, Реал вправе требовать полного возмещения убытков за нарушение контракта.



При определении размера компенсации будут учтены стоимость услуг игрока, потенциально упущенный трансферный доход, затраты на поиск замены и другие убытки, связанные с досрочным расторжением контракта.



Кроме того, Реал может подать жалобу в ФИФА на нарушение контракта во время так называемого защищенного периода, что может привести к спортивной дисквалификации Мбаппе. Это может означать отстранение от участия в официальных матчах на срок до четырех месяцев, который может быть увеличен до шести месяцев при наличии отягчающих обстоятельств. Однако эта санкция не будет применяться к матчам национальной сборной Франции.



Мбаппе может избежать таких последствий, если договорится с Реалом о досрочном расторжении контракта.



Официально французский нападающий не заявлял о своем намерении покинуть мадридский клуб.



В связи с этим стоит напомнить, что Барселона потеряла своего игрока: Рафинья будет отсутствовать некоторое время.