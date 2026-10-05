Украинские теннисистки возвращаются в финал юниорского Кубка Билли Джин Кинг после трехлетнего перерыва

Украинские теннисистки возвращаются в финал Кубка Билли Джин Кинг после трехлетнего перерыва.

Впервые с 2018 года украинская команда примет участие в финале турнира, как сообщает Международная федерация тенниса. Команду представляют Полина Скляр, София Белинская и Анна Щавинская под руководством Ольги Белинской.



Скляр в текущем сезоне демонстрировала впечатляющие достижения, впервые выступив в основном раунде юниорского Уимблдона и пробившись до полуфинала. В 2025 году Белинская стала первой украинкой, добравшейся до финала юниорского Уимблдона в категории U14, хотя в финале уступила японке Сакино Миядзаве. Щавинская также имеет опыт выступлений за национальную команду, внесшая вклад в победу Украины на Кубке Европы в категории U14.



Финал юниорского Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 2 по 8 ноября в Каире. В нем участвуют 16 команд, которые будут разбиты на четыре группы на этапе групповых игр.



Украина возвращается в финал турнира впервые с 2018 года, когда команда дошла до финала в Будапеште, но проиграла США со счетом 1:2. В том матче за Украину выступали Любовь Костенко и Дарья Лопатецкая, а среди американских игроков была будущая первая ракетка мира Коко Гауфф.



В то же время, украинская теннисистка Элина Свитолина успешно выступила на турнире WTA 1000 в Пекине, пробившись в четвертый круг.