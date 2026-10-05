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Неожиданная дисквалификация Медведева: Джокович проходит в финал китайского турнира

Даниил Медведев дисквалифицирован за неспортивное поведение, отправляя Новака Джоковича в финал турнира.
Неожиданная дисквалификация Медведева: Джокович проходит в финал китайского турнира
Даниил Медведев / Getty Images

В результате неожиданного происшествия был определен первый участник финала теннисного турнира в Китае.

В полуфинальном матче сразились Новак Джокович и Даниил Медведев.

Сербский игрок в напряженной борьбе одержал победу в первом сете со счетом 7:5. Однако в девятом гейме второго сета игра внезапно была остановлена.

Медведев не сумел отбить подачу Джоковича и, не контролируя свои эмоции, ударил мячом, который попал прямо в лицо зрителю.

Судья приостановил матч, а после размышления над произошедшим дисквалифицировал российского теннисиста за неспортивное поведение. В итоге в финал прошел Новак Джокович.

Кроме того, стоит упомянуть, что ранее Элина Свитолина успешно преодолела четвертый круг турнира в Пекине.

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