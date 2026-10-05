Футболист Реала Питарч подвергся критике за вождение с телефоном в руке

Социальные сети обсуждают потенциально опасное поведение Питарча за рулем.

Испанский футболист Питарч разместил в социальных сетях фото, где он вместе с Хейсеном находятся в автомобиле. На фотографии видно, что Питарч, играющий на позиции защитника, сидит за рулем машины, держа в одной руке руль, а в другой - смартфон, на который он смотрит. Данное фото быстро набрало популярность в социальных сетях.





Dean Huijsen x Thiago Pitarch 🤳 https://t.co/EOFd2pFvPI — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 4, 2026

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