Футболист Реала Питарч подвергся критике за вождение с телефоном в руке
Социальные сети обсуждают потенциально опасное поведение Питарча за рулем.
Испанский футболист Питарч разместил в социальных сетях фото, где он вместе с Хейсеном находятся в автомобиле. На фотографии видно, что Питарч, играющий на позиции защитника, сидит за рулем машины, держа в одной руке руль, а в другой - смартфон, на который он смотрит. Данное фото быстро набрало популярность в социальных сетях.
Dean Huijsen x Thiago Pitarch 🤳 https://t.co/EOFd2pFvPI— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 4, 2026
Пользователи соцсетей указали на потенциальную опасность такого поведения на дороге. Некоторые фанаты Реала призвали команду принять меры в связи с этим инцидентом, в то время как другие обвинили Хейсена в использовании телефона во время вождения.
В Испании за подобное нарушение предусмотрены штраф и отбытие шести баллов с водительского удостоверения.
На данный момент неизвестно, начала ли полиция расследование в отношении Хейсена.
Также следует упомянуть, что конфликт между Ирландией и Израилем достиг нового уровня: во время перерыва один из членов тренерского штаба Ирландии заявил, что игрок соперника плюнул в него.
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