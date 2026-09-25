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Украина сыграет в желтом: сборные определили формы на матч с Венгрией

Украинская команда в желтой форме начнет свой путь в Лиге наций 2026/27, встретившись с Венгрией на стадионе Пушкаш Арена.
Украина сыграет в желтом: сборные определили формы на матч с Венгрией
Сборная Украины / Getty Images

Украинская национальная футбольная команда в пятницу, 25 сентября, даст старт своему участию в дивизионе B Лиги наций 2026/27, встретившись на выезде с Венгрией.

В день проведения матча состоялась традиционная встреча участников, на которой были установлены цвета форм, в которых команды выйдут на поле.

Как сообщили в пресс-службе УАФ, украинцы будут играть в желтой форме, а их вратарь - в серой.

Венгры выйдут на поле в красных футболках, а их вратарь будет одет в синюю форму.



Стоит отметить, что матч Венгрия - Украина пройдет на стадионе Пушкаш Арена в Будапеште и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что английский арбитр будет обслуживать матч между Венгрией и Украиной.

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