Украина сыграет в желтом: сборные определили формы на матч с Венгрией

Украинская команда в желтой форме начнет свой путь в Лиге наций 2026/27, встретившись с Венгрией на стадионе Пушкаш Арена.

Украинская национальная футбольная команда в пятницу, 25 сентября, даст старт своему участию в дивизионе B Лиги наций 2026/27, встретившись на выезде с Венгрией.



В день проведения матча состоялась традиционная встреча участников, на которой были установлены цвета форм, в которых команды выйдут на поле.



Как сообщили в пресс-службе УАФ, украинцы будут играть в желтой форме, а их вратарь - в серой.



Венгры выйдут на поле в красных футболках, а их вратарь будет одет в синюю форму.





Стоит отметить, что матч Венгрия - Украина пройдет на стадионе Пушкаш Арена в Будапеште и начнется в 21:45 по киевскому времени.



Ранее стало известно, что английский арбитр будет обслуживать матч между Венгрией и Украиной.