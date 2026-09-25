Антонелли против Расселла: битва титанов на Гран-при Азербайджана
Антонелли, несмотря на старт с более низкой позиции, получает от Расселла признание в его способности быстро набирать скорость. Расселл, вспоминая о потенциальной угрозе со стороны своего итальянского соперника, с улыбкой вспоминает его недавнюю победу на Гран-при Италии, где Антонелли стартовал с 19-й позиции.
Расселл ответил с юмором:
Очевидно же, что нельзя сбрасывать Кими со счетов. Он стартовал 19-м в Монце, а теперь выедет 16-м. Так что на этот раз ему предстоит выйти в лидеры на несколько кругов раньше.
Расселл также подчеркнул, что управление Mercedes на городской трассе в Баку вызывает у него уверенность.
На протяжении всего уик-энда я чувствовал, что в отличной форме. Недавно я уже говорил, что все лучше понимаю и этот болид, и то, что ему требуется, и теперь все сводится к уровню интуитивного управления.
Однако Расселл понимает, что стартовое преимущество не гарантирует победу в Баку.
Думаю, наше положение хорошее, что позволяет нам бороться за победу. Однако вместе с тем стоит учитывать, что это же Баку и что произойти здесь может все, что угодно. Однако я уверен, что мы способны бороться за победу.
После 14 этапов сезона Антонелли опережает Расселла на 81 очко в чемпионате. Гран-при Азербайджана представляет собой дополнительную возможность для британца уменьшить этот отрыв.