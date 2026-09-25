Антонелли против Расселла: битва титанов на Гран-при Азербайджана

Расселл ожидает упорной борьбы с Антонелли на Гран-при Азербайджана, несмотря на его стартовое преимущество.

Антонелли, несмотря на старт с более низкой позиции, получает от Расселла признание в его способности быстро набирать скорость. Расселл, вспоминая о потенциальной угрозе со стороны своего итальянского соперника, с улыбкой вспоминает его недавнюю победу на Гран-при Италии, где Антонелли стартовал с 19-й позиции.

Расселл ответил с юмором:

Очевидно же, что нельзя сбрасывать Кими со счетов. Он стартовал 19-м в Монце, а теперь выедет 16-м. Так что на этот раз ему предстоит выйти в лидеры на несколько кругов раньше.

Расселл также подчеркнул, что управление Mercedes на городской трассе в Баку вызывает у него уверенность.

На протяжении всего уик-энда я чувствовал, что в отличной форме. Недавно я уже говорил, что все лучше понимаю и этот болид, и то, что ему требуется, и теперь все сводится к уровню интуитивного управления.

Однако Расселл понимает, что стартовое преимущество не гарантирует победу в Баку.

Думаю, наше положение хорошее, что позволяет нам бороться за победу. Однако вместе с тем стоит учитывать, что это же Баку и что произойти здесь может все, что угодно. Однако я уверен, что мы способны бороться за победу.

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После 14 этапов сезона Антонелли опережает Расселла на 81 очко в чемпионате. Гран-при Азербайджана представляет собой дополнительную возможность для британца уменьшить этот отрыв.