Леклер лидирует на трассе Сепанга: результаты второй практики Гран-при Бахрейна

Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон и Оскар Пиастри замкнули пятерку лидеров, а Александр Бондарев присоединится к команде R-ace GP в 2027 году.

Леклер занял первое место с результатом 1:37,528, опередив на 0,099 секунды Айзека Хаджара из Red Bull. Третье место досталось Ландо Норрису из McLaren, который уступил лидеру 0,137 секунды.



Макс Ферстаппен замкнул четверку лидеров, отстав от первого места на 0,257 секунды.



Пятую позицию занял Льюис Хэмилтон во время второй практики, а Оскар Пиастри расположился на шестом месте. Гонщики Mercedes, Джордж Расселл и Кими Антонелли, привезшие с собой обновленный пакет, показали лишь седьмой и восьмой результаты.



В десятку лучших также включились Лиам Лоусон и Пьер Гасли.



Тем не менее, результаты практики не являются окончательным показателем баланса сил, так как команды использовали различные типы шин и стратегии, а износ шин стал ключевой проблемой на жаркой трассе в Сепанге.



Гран-при Бахрейна в этом году проходит в Малайзии из-за отмены этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за конфликта на Ближнем Востоке.



Также ранее Рассел заявил, что уверен в своих шансах на чемпионство, несмотря на отставание, благодаря глубокому пониманию механики своего болида Mercedes.